Южно-Сахалинск, 27 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. На Сахалине в районе села Весточка 27 мая в ДТП столкнулись три грузовых автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Авария произошла на 4 км автодороги Южно-Сахалинск — Охотск.

Водитель одного из грузовиков оказался зажат в кабине. Спасателям пришлось деблокировать его. Мужчину доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в результате ДТП обрушился пешеходный мост. Один человек госпитализирован.