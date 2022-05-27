Москва, 27 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Место тех иностранных предпринимателей, которые уходят из России в условиях санкционного давления с удовольствием займут российские бизнесмены. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 27 мая заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

geralt Бизнесмены

«Мы живем в условиях санкционного давления, и как справедливо говорит президент — любое давление, и любой вызов это новые возможности для отечественного предпринимателя, — сказал Журавский. — Свято место пусто не бывает и место уходящих компаний с удовольствием займут отечественные предприниматели. Это один из важных векторов обсуждения для предпринимателей».