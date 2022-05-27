Сеул, 27 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Спецпредставители Южной Кореи, США и Японии по КНДР проведут совместную встречу 3 июня в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси обсудят ситуацию на Корейском полуострове и обменяются мнениями по дальнейшим мерам противодействия северокорейской угрозе.

Ожидается, что стороны также могут обсудить итоги корейско-американского и американо-японского саммитов.