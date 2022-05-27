Луганск, 27 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 24 украинских националиста. Об этом 27 мая сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Stealth 007 Символы ЛНР

По словам Филипоненко, противник понёс потери в живой силе и военной технике. В частности, за сутки украинские войска потеряли 24 человека личного состава, четыре БТР, два танка, семь единиц автотехники.

При этом украинские войска продолжили обстрелы территории республики.