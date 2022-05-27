Воронеж, 27 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Продовольственные товары и медикаменты готова поставлять Воронежская область в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам заседания координационного штаба 26 мая.

Kremlin.ru Александр Гусев

Губернатор Александр Гусев поручил проработать вопрос установления экономических связей между региональными субъектами малого и среднего бизнеса с ДНР и ЛНР в целях организации поставок на освобождённые территории. В первую очередь речь идёт о поставках продовольствия и лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в Донецкую и Луганскую Народные Республики и восполнит при необходимости возможный дефицит.