Душанбе, 27 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Главным координатором шагов по восстановлению Афганистана должна быть Организация Объединённых Наций, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 27 мая в Душанбе на многосторонних консультациях по афганской проблематике.

Secretary of Defense Николай Патрушев

Он подчеркнул важность содействия консолидации соответствующих международных усилий на афганском направлении. В первую очередь — под эгидой ООН.

«Исходим из того, что Организация [Объединённых Наций] должна быть главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

По его словам, для нормализации ситуации в Афганистане нужна единая линия, активизация усилий по наращиванию объёмов гуманитарной помощи, содействие скорейшей разморозке афганских активов, которые незаконно заблокировали США.

Читайте также: Патрушев: Запад бросил в Афганистане более 300 тыс. единиц оружия