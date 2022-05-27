Тегеран, , 10:14 — REGNUM Москва и Тегеран договорились о поставке в Иран 5 млн тонн пшеницы. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, сообщает издание Independent Persian.

Пшеница (урожай) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что контракт на импорт пяти миллионов тонн пшеницы или зерна был заключён в ходе визита в Иран высокопоставленной российской торгово-экономической делегации.

«В сфере сельского хозяйства достигнута договорённость о предоставлении Ирану 5 млн т пшеницы или зерна», — сказал министр.

Оуджи добавил, что иранская сторона уже воспользовалась половиной кредита, выделенного Москвой. Речь идёт о $5 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что власти Ирана намерены увеличить импорт зерна из России. Он напомнил, что в 2021 году Иран, импортировав 7 млн тонн российского зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из России.

По его словам, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 млн тонн зерна и масличных культур.