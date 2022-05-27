Россия поставит в Иран 5 млн тонн пшеницы
Тегеран, 27 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Москва и Тегеран договорились о поставке в Иран 5 млн тонн пшеницы. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, сообщает издание Independent Persian.
Он уточнил, что контракт на импорт пяти миллионов тонн пшеницы или зерна был заключён в ходе визита в Иран высокопоставленной российской торгово-экономической делегации.
«В сфере сельского хозяйства достигнута договорённость о предоставлении Ирану 5 млн т пшеницы или зерна», — сказал министр.
Оуджи добавил, что иранская сторона уже воспользовалась половиной кредита, выделенного Москвой. Речь идёт о $5 млрд.
Читайте также: Власти Ирана намерены увеличить импорт зерна из России
Как сообщало ИА REGNUM, в марте иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что власти Ирана намерены увеличить импорт зерна из России. Он напомнил, что в 2021 году Иран, импортировав 7 млн тонн российского зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из России.
По его словам, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 млн тонн зерна и масличных культур.