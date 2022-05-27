Москва, 27 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил посетить Россию председателя Народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

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В ходе состоявшего телефонного разговора обсуждены вопросы взаимодействия в рамках парламентского измерения. Володин пригласил Мирошниченко посетить Россию с официальным визитом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 июня состоится визит делегации парламента ДНР во главе с председателем Народного совета ДНР Владимиром Бидёвкой. Запланировано его выступление на пленарном заседании нижней палаты парламента.