Владикавказ, , 10:10 — REGNUM В Северной Осетии пойдет под суд контрабандист, пойманный на границе с огнестрельным оружием и боеприпасами. В 2021 году он перевез в Россию 18 пистолетов и более 600 патронов. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконном перемещении оружия и боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Из подробностей дела известно, что 8 декабря 2021 года обвиняемый прибыл в режимную зону таможенного контроля на пограничном пункте пропуска «Нижний Зарамаг» в Северной Осетии. В багажном отсеке у него было спрятано оружие и боеприпасы, однако он скрыл это факт от сотрудника таможни.

Запрещенный груз нашли и изъяли сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник попал под уголовную статью. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.