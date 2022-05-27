Патрушев: Запад бросил в Афганистане более 300 тыс. единиц оружия
Душанбе, 27 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Более 300 тыс. единиц тяжёлого и лёгкого стрелкового оружия бросила коалиция стран Запада в Афганистане, сообщил 27 мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Душанбе.
Kremlin.ru
Николай Патрушев
Патрушев принял участие в четвертом раунде многосторонних консультаций по афганской проблематике.
«Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов — нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы», — сказал он.
По словам Патрушева, в Афганистане западные страны бросили более 300 тыс. единиц тяжёлого и лёгкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, примерно по 40 самолётов и вертолётов.