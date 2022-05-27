Душанбе, 27 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Более 300 тыс. единиц тяжёлого и лёгкого стрелкового оружия бросила коалиция стран Запада в Афганистане, сообщил 27 мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Душанбе.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Патрушев принял участие в четвертом раунде многосторонних консультаций по афганской проблематике.

«Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов — нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы», — сказал он.

По словам Патрушева, в Афганистане западные страны бросили более 300 тыс. единиц тяжёлого и лёгкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, примерно по 40 самолётов и вертолётов.