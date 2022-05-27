Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге уже подготовили четверть участков улиц, на которых с 1 июля 2022 года появятся новые места платной парковки. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Зона платной парковки в Петербурге

Необходимые дорожные знаки, предупреждающие о нахождении в зоне платной парковки, установили уже на 14 из 56 улиц Центрального района. Все 1619 знаков будут размещены к 1 июля в четырех муниципалитетах: «Смольнинское», «Литейный», «Владимирский» и «Лиговка-Ямская».

«Сейчас петербуржцы уже привыкли к существованию платной зоны, поэтому мы в соответствии с ПДД РФ устанавливаем ровно то количество знаков, которое поможет людям правильно ориентироваться в зоне платной парковки и при этом не отразится на историческом виде нашего города», — сообщил заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков.

Дорожникам предстоит ещё нанести специальную разметку. К этому планируют приступить в конце мая, если позволит погода. Затем приступят к установке паркоматов, которые появятся на карте на официальном сайте платных парковок города.

Отметим, что сейчас в Северной столице за пользование парковками взимают плату на 99 улицах Центрального района. Расширение зоны, как ожидают власти, позволит сократить транспортные потоки в центре и снизить риск ДТП на дорогах.

Напомним, что новые участки платных парковок появятся в Петербурге 1 июля 2022 года. Первые 56 участков из 265 станут платными летом, а остальная часть — осенью.