Париж, , 10:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с новым премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Франции и новый премьер-министр Австралии хотят «восстановить двусторонние отношения, основанные на доверии и уважении» после дипломатического кризиса, связанного с расторжением контракта на французские подводные лодки.

«Отметив серьезное нарушение доверия, последовавшее за решением бывшего премьер-министра Скотта Моррисона прекратить программу подводных лодок 8 месяцев назад, Эммануэль Макрон и Энтони Альбанезе хотят вместе преодолеть глобальные вызовы, в первую очередь чрезвычайную климатическую ситуацию и стратегические вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Будет подготовлена ​​дорожная карта для структурирования новой двусторонней повестки дня путем определения стратегического сотрудничества между нашими двумя странами с целью укрепления и содействия региональному миру и безопасности», — заявили в Елисейском дворце.

Напомним, 59-летний лейборист Энтони Альбанезе был приведен к присяге в качестве премьер-министра Австралии после победы его партии на выборах в законодательные органы.