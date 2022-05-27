Пермь, 27 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2022 году увеличивают объём финансирования на жильё для детей-сирот. Об этом сообщили в минсоцразвития региона.

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Такая мера поддержки, как жилищные сертификаты, является востребованной. Их финансирование решено увеличить. В 2022 году на эти направлено 475 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 300 человек.

В 2022 году изменилась методика расчета стоимости сертификатов. Для всех муниципалитетов размер выплат дифференцирован и составляет от 1,2 млн рублей до 2,5 млн рублей. Стоит отметить, в очереди на жильё числится 4187 детей-сирот.