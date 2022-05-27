Александр Белов, 27 мая 2022, 10:34 — REGNUM После начала специальной военной операции по денацификации Украины США, а также страны Европы и «большей части» Азии ввели санкции против России, ее компаний, банков и богатейших граждан. Прошло три месяца, и пришло время задаться вопросом, а эффективны ли эти запретительные меры, пишет Вольфганг Мюнхау в статье, вышедшей 27 мая в The Spectator.

Санкции
Санкции
Иван Шилов © ИА REGNUM

И ответ, который можно получить на основании данных платежного баланса Банка России за период с января по апрель, не обнадеживает. Из него следует, что санкции категорически не работают, по крайней мере, не в том смысле, в каком они были задуманы. Положительное сальдо счета текущих операций России (грубо говоря: экспорт минус импорт) подскочило до рекордно высокого уровня в $96 млрд — почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем балансе товаров и услуг разрыв еще значительнее — $106 млрд, что втрое больше, чем в прошлом году.

Такими темпами профицит счета текущих операций России может достичь $250 млрд. Таким образом, дополнительные деньги, которые получает Россия, почти равны тем $300 млрд активов Центрального банка и валютных резервов, которые были заморожены Западом после начала спецоперации.

Россия не экспортирует больше нефть и газ. Однако конфликт — и введенные в связи с ним западные санкции — сильно поднял цены на энергоносители. Безусловно, Россию ждут тяжелые времена, когда закончатся ее запасы западных товаров и компонентов: закроются и уволят сотрудников несколько компаний, рецессия действительно будет очень глубокой.

Газопровод
Газопровод
Gazprom.ru

Но со временем ситуация для Путина должна улучшиться. Германия, которая до спецоперации получала от России около 55% природного газа и 34% нефти, настаивает на постепенном введении энергетических санкций, чтобы дать своей экономике время на адаптацию. Если переходить на СПГ, придется строить специальные терминалы, а также искать новых поставщиков и альтернативные источники энергии. Таким образом, у Москвы появляется время. Она сможет получать компоненты электроники под санкциями через третьи страны (прежде всего Китай) и находить новые экспортные рынки. Страны, испытывающие нехватку продовольствия, могут также обратиться не только к российским энергоносителям, но и к российской пшенице.

Эффективными санкции США оказались в части вторичных, косвенных последствий. По крайней мере на данный момент китайские компании, работающие в Америке, считают, что должны поддерживать глобальный бойкот. Некоторые добровольно сократили экспорт в Россию. Но китайские власти стремятся уменьшить свою зависимость от финансовой системы США. Если Китай изолирует себя от любых будущих санкций США, китайские компании могут с большей готовностью поставлять товары в Россию. Западные санкции сейчас наиболее сильны, потому что мир зависит от доллара США и финансового рынка США. Эта зависимость, вероятно, не будет длиться долго.

И не стоит ждать, что ЕС перекроет российский газ. Олаф Шольц, канцлер Германии, занимает по этому вопросу двойственную позицию — точно так же, как и по поводу поставок оружия на Украину. Как Германия может рассчитывать заменить российский газ, одновременно сокращая использование угля, отказываясь от атомной энергетики и переходя на возобновляемые источники энергии? Программа «чистой энергии» Шольца — это то, на чем строится новая немецкая коалиция, возглавляемой СДП.

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц. Москва. 2022
Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц. Москва. 2022
Kremlin.ru

Трудно найти ток-шоу на немецком телевидении, в котором не участвовал бы кто-нибудь, кто утверждал бы, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика ЕС снова смогла начать расти. Я предполагаю, что политический истеблишмент Германии тянет время, надеясь, что на Украине будет заключено мирное соглашение, в рамках которого придется ослабить санкции.

Лучший стратегический вариант для России — играть в долгую игру. Кремль может временно приостановить наступление, выждать время и подождать, пока он не сможет финансировать следующий этап своих военных операций. Запад должен исходить из того, что конечной целью политики Германии является поиск способа восстановить торговые связи с Россией. Аппарат корпоративной Германии зависит от восстановления отношений, что хорошо понимают в Москве, поэтому они в первую очередь и поощряли каналы энергоснабжения через «Северный поток».

Иными словами, заключает Мюнхау, нельзя сказать, что Россия проигрывает экономическую войну с Западом.