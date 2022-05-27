Екатеринбург, 27 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали группу мошенников из Кирова. Молодые люди использовали схему «родственник попал в ДТП», сообщили журналистам в УМВД по городу.

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Злоумышленники также орудовали в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде и Перми. Они представлялись помощниками следователя, который ведёт дело о ДТП и требовали деньги от пенсионеров. При этом указания молодым людям через соцсети давал неизвестный. Мужчина объяснил сообщникам, что необходимо будет выполнять роль курьера и забирать наличные с указанных «работодателем» адресов. За это мошенникам полагалось 10% от полученного.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Полиция в очередной раз призывает граждан не передавать свои сбережения неизвестным лицам.