Симферополь, , 10:02 — REGNUM Наказание для беглого главаря так называемого меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафы Джемилева ужесточил Верховный суд Республики Крым, решение вынесено 26 мая.

Суд George Hodan

Решение Армянского городского суда было обжаловано в Верховном суде и прокурором, и адвокатом осуждённого.

«Осужденному было усилено наказание по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в отношении Джемилева в виде заключения под стражей оставлена без изменения», — приводит «Крыминформ» информацию суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года Армянский городской суд заочно приговорил Джемилева к двум годам лишения свободы условно — его признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, в незаконном пересечении госграницы России и небрежном хранении оружия. При этом суд освободил его от отбытия наказания в связи с амнистией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму главарю запрещённого «Меджлиса»* Джемилеву вынесли приговор