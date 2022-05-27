Симферополь, 27 мая 2022, 10:02 — REGNUM Наказание для беглого главаря так называемого меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафы Джемилева ужесточил Верховный суд Республики Крым, решение вынесено 26 мая.
Решение Армянского городского суда было обжаловано в Верховном суде и прокурором, и адвокатом осуждённого.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года Армянский городской суд заочно приговорил Джемилева к двум годам лишения свободы условно — его признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, в незаконном пересечении госграницы России и небрежном хранении оружия. При этом суд освободил его от отбытия наказания в связи с амнистией.
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