Тюмень, 27 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Тюмени с 6 по 13 июня по причине капитального ремонта тепловой сети будет перекрыто движение по улице Широтной в районе дома №120. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации областного центра.

Сахаров Александр Тюмень

Автомобилистам в эти дни придётся объезжать перекрытый участок по улице Суходольской и по дворам.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 16 мая стартует первый этап опрессовок.