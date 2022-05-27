Москва, , 10:00 — REGNUM Россия сможет обслуживать свой госдолг в рублях и избежать по нему дефолта без лицензии США, благодаря условиям выпуска российских облигаций. Об этом 27 мая сообщает РБК.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что документах всех выпусков российских облигаций имеется условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически дает способ проводить такие платежи в рублях.

При этом названное условие независимо от условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое есть в выпущенных с 2018 года ценных бумагах РФ и позволяет делать выплаты в российской национальной валюте в том случае, если, например, санкции не позволяют провести такой платеж в оригинальной валюте.

Помимо того, добавляется, что таким образом, благодаря пункту Currency Indemnity, когда Россия заплатит держателю своих акций в отличной от доллара валюте («в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения») ее денежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в необходимом размере.

Также отмечается, что в случае, когда при конвертации сумма в долларах окажется меньше причитающейся, Россия обязана возместить инвестору недостачу и компенсировать ему все транзакционные издержки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у РФ отсутствуют проблемы с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания своего государственного долга.