Лондон, 27 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Группа ABBA воссоединилась на открытии своей концертной резиденции для шоу ABBA Voyage в Лондоне (Великобритания). Об этом 27 мая пишет Page Six.

Скриншот видео на YouTube ABBA

Как отмечает издание, музыканты Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад вышли вместе на красную дорожку впервые за последние 36 лет. Мероприятие также посетили певица Кайли Миноуг, модель Кейт Мосс и актриса Кира Найтли.

ИА REGNUM напоминает, что музыкальный коллектив проведёт шоу ABBA Voyage, исполнив композиции из последнего одноимённого альбома. На сцене вместо артистов будут «выступать» их голограммы, которые называются «AВВАтарами» (Abbatars, созвучно со словом «Аватар»).