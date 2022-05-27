Сан-Франциско, США, , 09:59 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в пятом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:110.

«Голден Стэйт Уорриорз» Nba.com

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, на счету которого 32 очка. В составе «Далласа» форвард Лука Дончич набрал 28 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в финал плей-офф НБА, в котором сыграет с победителем противостояния «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».

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