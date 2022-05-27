Грозный, , 09:58 — REGNUM Первый чартерный рейс в Грозный состоится 10 июня. Его востребованность доказали сами туристы — раскуплено 100% билетов, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Самолет PublicDomainPictures

«В этом году мы впервые запустили чартеры в Чечню. Они пользуются популярностью, первый рейс загружен на 100%. Планируется, что чартеры в Чечню будут летать с 10 июня», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Для чартерных рейсов будут зафрахтованы самолеты компании «Уральские авиалинии». Проект по внедрению чартерной программы в Чечню реализует туроператор Fun& Sun. Дважды в неделю — по вторникам и пятницам — будут выполняться авиарейсы из Москвы в Грозный. В программу чартера будут входить перелет, трансфер, проживание, питание и экскурсии в течение четырех дней. Стоимость поездки на одного человека составит от 23,9 тыс. рублей.