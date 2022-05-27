Донецк, 27 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике были эвакуированы 280 человек, включая 36 детей, сообщает 27 мая штаб территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 26 мая до 08.00 27 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 280 человек, включая 36 детей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 36 960 человек.