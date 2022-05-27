Омский район, Омская область, , 09:57 — REGNUM Мемориальную доску Герою России Андранику Гаспаряну открыли в Омском районе Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в областной администрации.

Мемориальная доска Герою России Андранику Гаспаряну в Омском районе Омской области Оmskportal.ru

Памятный знак установили на фасаде здания школы в селе Андреевка, где учился российский офицер. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за проявленное мужество во время спецоперации на Украине.

Андраник Гаспарян учился в Андреевской средней школе с 1994 по 2000 год. офицер вместе с вверенным ему соединением смог захватить мост через реку в Херсонской области. В течение трёх суток бригада Гаспаряна не допустила прорыва рубежей противником. Всё это время российские военнослужащие находились в окружении превосходящих сил, подвергались массированным авиаударам и артобстрелам. Было отражено девять атак, уничтожено 23 единицы бронетехники ВСУ.

«В результате грамотных и решительных действий подполковника Гаспаряна мост был удержан и не допущена переброска подкрепления противнику», — говорится в сообщении обладминистрации.

Добавим, работу по установке мемориальных досок Героям РФ — участникам спецоперации ведёт Российское военно-историческое общество совместно с проектом «Историческая память» партии «Единая Россия».

«Важное событие сегодня проходит на Андреевский земле. Мы чествуем Героя сегодняшнего дня, нашего земляка, выпускника этой школы. Мы собрались здесь, а он — в зоне боевых действий», — подчеркнула депутат Заксобрания Омской области Светлана Энверова.

Участники церемонии открытия пожелали российским военнослужащим завершить победой специальную военную операцию, вернуться домой живыми и невредимыми.

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