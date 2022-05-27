Тавда, Свердловская область, , 10:04 — REGNUM Жительница Тавды Свердловской области получила реальный срок из-за невыплаты алиментов. Ранее её привлекали к административной и уголовной ответственности за подобное правонарушение, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

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Установлено, что женщина не платила алименты своему 12-летнему ребёнку. При этом в 2009 году Канашский районный суд Чувашии выдал свердловчанке предписание о необходимости ежемесячно выплачивать алименты на содержание дочери. Однако на путь исправления женщина не встала.

Тавдинский районный суд приговорил свердловчанку к шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.