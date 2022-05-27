Луганск, 27 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом 27 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Атака зафиксирована в 8:10 с позиций в населённом пункте Приволье. Боевики применили миномёт калибром 120 мм, выпустив 20 мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики совершили обстрел посёлка Гольмовский в ДНР.