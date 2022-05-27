* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 27 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана заявляет, что две атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на его позиции в Панджшере потерпели неудачу, в результате чего погибли 14 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Представитель фронта Себгатулла Ахмади написал на своей странице в соцсети, что 26 мая две атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базы Чамалвара и Дарайе-Аруз были отбиты, при этом силы сопротивления потерь не понесли.

По его словам, в ходе столкновений было убито 14 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тела некоторых из них остались лежать на поле боя.

Напомним, на фоне этих событий мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулла Якуб, министр обороны, и мулла Мохаммад Фазиль, заместитель министра обороны, недавно посетили Панджшер.