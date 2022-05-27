Урумчи, Китай, , 09:55 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая привлек 115,9 млрд юаней (около $17,2 млрд) инвестиций из-за пределов региона за первые четыре месяца этого года, что на 27,29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Урумчи Marc van der Chijs

Фонды, размещенные в южном Синьцзяне, увеличились на 28,03% в годовом исчислении, превысив темпы роста в 26,73% в северном Синьцзяне за этот период. По данным ведомства, за первые четыре месяца текущего года в регионе было подписано 2367 инвестиционных проектов.

Во многих местах Синьцзяна были проведены такие мероприятия, как онлайн-продвижение инвестиций, а также направлены команды во все регионы страны для привлечения инвестиций. Регион прилагает постоянные усилия по оптимизации своей бизнес-среды и повышению качества инвестиционных проектов.

Зона экономического и технологического развития Корла на сегодняшний день привлекла около 3600 компаний для размещения в зоне благодаря целенаправленным мероприятиям по привлечению инвестиций в этом году.