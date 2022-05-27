Оренбург, , 09:54 — REGNUM В Оренбурге осуществляется снос торговых павильонов, которые были установлены незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Незаконный торговый павильон пресс-служба администрации Оренбурга

«Основанием для сноса является отсутствие договора на право размещения нестационарного торгового объекта», — сказали в администрации. На ул. Туркестанской 26 мая демонтирован торгово-остановочный павильон «Степана Разина».

Чиновники заявили о намерении снести все незаконные нестационарные торговые объекты, расположенные на территории муниципалитета. Работу по их выявлению на регулярной основе проводит городской комитет потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства.