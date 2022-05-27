Анкара, 27 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Закрыть в Турции все военные объекты США предложил лидер главной в стране оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу. Об этом 27 мая он написал в Twitter.

Ziya KOSEOGLU Кемаль Кылычдароглу

«Пусть они (правящая коалиция — ИА REGNUM) внесут в парламент законопроект о закрытии в Турции военных объектов США, мы его поддержим», — написал Кылычдароглу.

Он отметил, что ранее лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели заявил о возможности выхода Турции из НАТО.

По мнению Кылычдароглу, блок НАТО необходим для Турции, но в стране нужно закрыть все американские военные объекты. Он добавил, что его партия выступает против нахождения на территории страны иностранных военных.

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