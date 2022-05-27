Кишинёв, 27 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Среди населения Молдавии растёт недовольство из-за сильного роста цен и уровня бедности, а власть ничего с этим не делает. Об этом заявил, находясь под домашним арестом, экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Власть может только пугать людей и допускать другие злоупотребления, — заявил бывший президент. — Но долго так продолжаться не сможет, потому что заказанные ими дела стерильны, а недовольство общества хаосом, высокими ценами и бедностью растёт ото дня ко дню».

Он заявил, что «режим» действующего президента Майи Санду падёт из-за «собственной «глупости». Экс-президент также отметил, что верит в победу своей партии.

Напомним, 24 мая Додона задержали, а 26 мая суд отправил его под домашний арест на 30 суток. Бывшего президента обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине».