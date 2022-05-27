Пекин, , 09:51 — REGNUM Высокопоставленный китайский законодатель Ли Чжаньшу призвал к совершенствованию законов и правоприменения, чтобы создать «спокойную» обстановку для людей, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Ли Чжаньшу kremlin.ru

Ли, который также является членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Постоянного комитета Всекитайского Собрания народных представителей (ВСНП), выступил с речью на симпозиуме по обеспечению соблюдения Закона о предотвращении и контроле шумового загрязнения. Закон, принятый в декабре 2021 года, вступит в силу 5 июня.

Подчеркнув, что предотвращение шумового загрязнения и борьба с ним являются важным вопросом, касающимся благополучия людей, Ли сказал, что люди возлагают большие надежды на новый закон. Ли также призвал к участию общественности в предупреждении и контроле, а также к большей гласности в рамках закона.