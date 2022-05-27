Симферополь, , 09:51 — REGNUM Восемь пациентов госпитализированы в ковидные стационары за минувшие сутки в Республике Крым, сообщили 27 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 26 мая, сообщалось о 13 госпитализированных крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на заражение коронавирусом получили ещё 36 человек — это на 12 случаев заражения меньше, чем было накануне. За сутки после COVID-19 выписаны с выздоровлением 35 человек. Скончались ещё два ковид-пациента.

С начала пандемии на территории Республики Крым подтверждено 182 933 случая заражения коронавирусом. Через ковид-стационары за всё время прошли 58 794 человека. Выздоровели 175 732 пациента. 5 281 житель региона не смог справиться с инфекцией.