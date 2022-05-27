* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:51 — REGNUM В афганской провинции Панджшер девять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в засаде, устроенной Фронтом национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, бой произошёл 26 мая в Кутале-Арзу и Гажди-Санг уезда Анаба. В засаду сил фронта попали около 200 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выдвигавшихся для атаки на военные базы Фронта сопротивления в уезде Анаба.

Источники подчёркивают, что в результате этого столкновения девять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты. За день до этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на несколько деревень в уезде Париян и забрали с собой 20 жителей кишлака Карпитаб.

Судьба задержанных пока неизвестна. Источники также утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перестреляли собак и домашний скот жителей и разрушили дома местных жителей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.