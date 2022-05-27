Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В честь 15-летия со дня слияния Камчатской области и Корякского автономного округа аэропорту Паланы присвоят имя знаменитого соотечественника, а какого именно выберут сами жители региона. С подобной инициативой выступил заместитель главного редактора корякской газеты «Народовластие» Александр Кузнецов в ходе личного приёма граждан губернатором Камчатки Владимиром Солодовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Палана — это столица Корякского округа, и наш аэропорт это во многих смыслах воздушные ворота Корякии. Мы считаем, что присвоение аэропорту имени одного из знаковых и заслуженных жителей во многом бы повысило статус, настроение и самоощущение всего округа», — обратился к губернатору Кузнецов.

Глава региона инициативу поддержал.

Аэропорт Паланы проходит масштабную модернизацию, которая завершится как раз к 15-летию образования Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, улетая с Камчатки, 18 мая посетил стройку нового аэропорта в столице края и распорядился ускорить темпы строительства важного для всего Дальнего Востока объекта.