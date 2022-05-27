Симферополь, 27 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Освобождённые от националистов территории Украины перейдут на российский телефонный код «+7». Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Девушка с сотовым телефоном

Он рассказал, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код «+7», в регионы зашли новые операторы связи.

«Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7», — цитирует слова Крючкова РИА Новости.

Он уточнил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже есть в продаже пакеты связи российских операторов.