Ярославль, , 10:07 — REGNUM В Ярославле мэрия города выпустила постановление об изъятии у собственников, проживающих в доме №15 по улице Советской, их квартир. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дом Лопатина Visityaroslavia.ru

Особняк XIX века постройки, принадлежавший купеческому роду Лопатиных, в котором когда-то жил ярославский краевед и журналист Леонид Трефолев, уже долгое время находится в полуразрушенном состоянии и признан аварийным. Причём поддерживать в надлежащем состоянии здание должны собственники, однако, учитывая стоимость ремонтных работ, вряд ли у них есть на это средства.

Одна из квартир в доме принадлежит мэрии. Областной департамент охраны объектов культурного наследия обращался в суд, с требованием возложить на КУМИ обязанность выполнения ремонт по консервации здания, а также ремонту фасадов за счёт бюджета. Суд иск удовлетворил, но в мэрии с ним не согласились, заметив, что владелец одной квартиры не может отвечать за всех.

Сейчас же городские власти намерены изъять не только квартиры в количестве 12 штук, но и сам земельный участок.

«В целях расселения и реконструкции многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим реконструкции, учитывая, что реконструкция многоквартирного дома 15 по улице Советской не осуществлена», — сообщается в документе.

Изъятие квартир позволит найти дому нового собственника, который сможет заняться его восстановлением.

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