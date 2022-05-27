Донецк, 27 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 46 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 334 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц: мужчин 1955 и 1962 г. р. и женщин 1946 и 1968 г. р., в Калининском районе Горловки и Кировском районе Донецка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за сутки два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики, выпустив более 50 снарядов.

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