Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. После обеда в детском саду Фрунзенского района Санкт-Петербурга шесть воспитанников двух групп оказались в больнице, сообщили 27 мая в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

По данным ведомства, инцидент произошел в детском саду № 41 на улице Бухарестская, 114/3 литера А. Двенадцать воспитанников двух групп почувствовали недомогание, а шесть из них были госпитализированы в детские стационары.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу начало санитарно-эпидемиологическое расследование и выяснило, что в дошкольном учреждении допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции. Так, на пищеблоке детского сада выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: соблюдения температурного режима приготовления блюд; правил проведения дезинфекции, правил обработки и дезинфекции яиц.

«Организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников детского сада и контактных воспитанников. В учреждении проведен отбор проб готовой продукции, сырья и суточных проб, а также смывы с объектов окружающей среды для лабораторного исследования», — добавили в Роспотребнадзоре.

Две пораженные группы закрыты на неделю на карантин. Причины и условия формирования очага заболевания устанавливаются.

Отметим, это не первый случай массового пищевого отравления в Петербурге за последнее время. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в кафе в центре Санкт-Петербурга 11 туристов из Хабаровска, приехавших на майские праздники, почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. У туристов было установлено пищевое отравление легкой степени.

Всего за минувший год в Санкт-Петербурге выявили 41,3 тыс. случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), это на 30% больше, чем за 2020 год.