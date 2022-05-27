Ростов-на-Дону, 27 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 17 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 27 мая, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли около 1,2 млн беженцев, в том числе около 200 тыс. детей. В Ростовской области в пунктах временного размещения приют нашли более 4 тыс. человек. Единовременную материальную помощь получили около 190 тыс. вынужденных переселенцев.