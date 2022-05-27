Москва, 27 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Российский Следственный комитет зафиксировал и проведёт расследование факта детонации взрывоопасного предмета на территории школы в Мариуполе, в результате которого погиб один ребенок. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован и будет расследован в рамках уголовных дел факт детонации взрывоопасного предмета на территории школы в Мариуполе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что, по данным штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики, трагический инцидент произошёл на территории школы №30, которая находится на улице Днестровской в Мариуполе и в результате него погиб один ребенок.

При этом добавляется, что российскими следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены за этом к ответственности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что российские следователи задокументируют сведения о новых преступлениях киевских боевиков против мирного населения.