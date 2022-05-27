Москва, 27 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В архиве погоды Москвы и Подмосковья май 2022 года займёт холодное место. С начала XXI века (за 21 год) погода в мае лишь пять раз не радовала теплом, а самым холодным стал май 2017 года, передают «Метеоновоси».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Улица весной

Среднемесячная температура в мае 2017 года была на 2,2 градуса ниже многолетних значений. В мае 2022 года отрицательная аномалия отстаёт на 0,03 градуса. Таким образом, у нынешнего мая есть шансы стать самым холодным месяцем этого столетия.

Отмечается, что абсолютный рекорд по холоду был в 1918 году. Тогда в мае средняя за месяц температура была +6,4 градуса при норме +13,1 градуса. Последняя пятидневка мая 2022 года тепла не обещает.

Как сообщало ИА REGNUM, на полноценный летний режим погода в Москве начнёт перестраиваться с 29 мая.

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