Сеул, 27 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. 27 мая президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вручил новому директору Национальной службы разведки Ким Гю Хёну письмо о назначении на должность. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Ранее Национально собрание (парламент) утвердило его кандидатуру.

В ходе слушаний Ким Гю Хён заявил, что намерен сосредоточиться на сборе внешней информации. Он выразил намерение укрепить оперативные возможности спецслужбы в целях осуществления эффективного мониторинга ситуации в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель командующего войсками Южной Кореи и США генерал Ким Сын Гём назначен главой Объединенного комитета начальников штабов.

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