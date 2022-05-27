Хабаровск, 27 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Хабаровском крае теплоход «Здоровье» открыл десятый медицинский сезон.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Теплоход

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«Поликлиника на воде» оснащена ультразвуковыми и рентгенологическими аппаратами, клинической лабораторией. На теплоходе работает 17 специалистов: врач-терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невролог, хирург, педиатр, оториноларинголог, ревматолог, аллерголог-иммунолог, психиатр-нарколог, фтизиатр, уролог, эндокринолог, рентгенолог, УЗИ-диагностики взрослый и детский. Бригада врачей будет работать в Ульчском, Комсомольском, имени Полины Осипенко, Амурском районах», — написал в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Теплоход «Здоровье» ежегодно посещает 32 населённых пункта, а врачи принимают более 4 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» на базе Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, деятельность которого реализуется благодаря нацпроекту «Наука и университеты», совместно со специалистами ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора разработали геопортал «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в Арктической зоне РФ».