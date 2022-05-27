Киров, Калужская область, 27 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор 69-летнему жителю Кировского района, который признан виновным в совершении пяти преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили 27 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское областное следственное управление СК России Скрываясь от следствия, преступник ночевал в машине в лесу, где и был задержан

Следствием и судом установлено, что 1 августа 2021 года в одном из домов деревни Тешевичи Кировского района между подсудимым, его дочерью и бывшей женой произошел конфликт. На почве ссоры 69-летний мужчина из травматического пистолета произвел смертельный выстрел в голову своей 42-летней дочери. Далее мужчина решил расправиться со своей бывшей женой и выстрелил ей в затылок. После этого злоумышленник, угрожая пистолетом несовершеннолетней внучке, завладел машиной убитой дочери и скрылся с места происшествия. Бывшая супруга мужчины выжила, ей была оказана своевременная квалифицированная помощь.

Следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области отследили маршрут движения преступника. В результате 3 августа 2021 года убийцу удалось задержать в лесополосе в Юхновском районе.