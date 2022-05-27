Москва, 27 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В документации всех российских выпусков облигаций есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), позволяющее проводить платежи в рублях. Об этом 27 мая пишет РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Ранее власти США отказались продлевать истекшую лицензию России, позволявшую обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами. После этого Минфин РФ объявил, что обязательства будут погашаться в рублях. Западные эксперты считают, что изменение валюты платежа будет считаться дефолтом, кроме нескольких новых евробондов, где функция возможной оплаты в рублях встроена.

«Однако в документации всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт», — указывает СМИ, отмечая, что это условие не зависит другого условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое есть в новых бумагах.

Currency Indemnity позволяет оплачивать в другой валюте в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения, что открывает теоретическую возможность проводить платежи в рублях без дефолта.