Кишинёв, , 09:43 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду назначила заседание Высшего совета безопасности на 10:00 (время совпадает с московским) 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

«В повестку дня включены такие темы, как экономические и социальные последствия роста цен и риски для национальной экономики», — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече планируется обсудить рост стоимости энергоресурсов, а также способов обеспечения конкуренции на энергетических и продовольственных рынках в текущей ситуации.

Стоит отметить, что в Молдавии рост цен на автомобильное топливо и газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Добившись плавающей цены на российский газ, власти Молдавии получили её рост в несколько раз. Также начали дорожать продукты питания. После начала спецоперации по денацификации Украины и введения западными странами санкций против России, ситуация в Молдавии усугубилась.

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