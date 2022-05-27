Элиста, , 09:43 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили восемь человек, выздоровели 14 пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 27 мая.

Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

В настоящее время в двух ковидных госпиталях Калмыкии лечатся 22 пациента. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое. Один пациента подключён к аппарату ИВЛ.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 553 случая заражения коронавирусом. После COVID-19 выписаны с выздоровлением 50 549 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 843 пациента.