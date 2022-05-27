Уфа, , 09:42 — REGNUM Закон о жилищных сертификатах для инвалидов принят в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Жилищные условия Kakprosto.ru

Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли закон о социальной поддержке инвалидов в Башкирии.

«Мы запускаем новый механизм обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами по договорам социального найма путем предоставления им жилищных сертификатов», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что речь идет о семьях с детьми-инвалидами и инвалидах, которые нуждаются в жилых помещениях и встали на учет после 1 января 2005 года. Жилищные сертификаты предназначены для граждан, которые страдают тяжелыми формами хронических заболеваний.

Сообщается, что номинал одного сертификата составляет порядка 2,4 млн рублей.

«Исходя из объема средств, заложенных в бюджете республики на обеспечение жильем данной категории граждан, в этом году получить сертификаты и улучшить жилищные условия смогут 74 семьи. Этой категории граждан крайне важно иметь возможность выбора. Получив сертификат, семья сможет купить жилье в удобном месте — рядом с нужной больницей или учреждением социального обслуживания», — пояснил Толкачев.

Он также отметил, что этот механизм будет способствовать более полному освоению средств, которые выделяются из регионального бюджета на обеспечение жильем таких категорий граждан.

Сообщается, что закон направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.