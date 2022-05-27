Заводоуковск, Тюменская область, , 09:41 — REGNUM В Тюменской области участковый пытался скрыть изнасилование девочки-подростка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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Следствием и судом установлено, рано утром 22 июля 2020 года в Заводоуковске старший участковый уполномоченный полиции принял заявление женщины, утверждавшей, что её пьяный муж заперся дома с любовницей и не пускает её в дом.

Около пяти часов утра участковый вместе с заявительницей подъехал к дому. Двери открыл пьяный хозяин. Когда полицейский вошёл в квартиру, то увидел на кровати 13-летнюю девочку. Жена растлителя набросилась на ребёнка с кулаками.

Участковый зафиксировал факт побоев и собрал улики о возможном совершении хозяином квартиры преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка. При этом не доложил о факте побоев и растления оперативному дежурному, не доставил ребёнка в отдел, тогда как злодей дважды изнасиловал одноклассницу своего сына.

Участкового уволили из полиции по отрицательным мотивам, суд признал его виновным в халатности и назначил ему наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей.